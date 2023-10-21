المؤتمر: كلمة السيسي بقمة السلام حملت رسالة واضحة بأن حل القضية الفلسطينية ليس في التهجير

أكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ومؤسس القبائل العربية ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة السلام اليوم ، حملت رسالة واضحة بأن حل القضية الفلسطينية ليس في التهجير وإنما بالعدل وإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية.



وأضاف حزب المؤتمر ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ،عبرت عن إرادة الشعب المصري بأنه لا مجال لتصفية القضية الفلسطينية لن يحدث على حساب مصر أبدا، كشفت للعالم مأساة الشعب الفلسطيني وما يعانيه من ويلات العدوان الإسرائيلي



وأضاف رئيس حزب المؤتمر ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة السلام اليوم، كانت حاسمة ضد أي محاولات خارجية مغرضة تدعو لخلع الفلسطينيين من بيوتهم وقراهم ، مؤكدا أن مصر دفعت ثمنا باهظا من أجل استرداد سيناء وبادرت بنفسها للسلام.



وثمن حزب المؤتمر ، جهود مصر في دفع تفعيل عملية السلام فى الِشرق الأوسط للشروع فى تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، ومساعيها لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الشاملة للشعب الفلسطيني، والتي تم الاتفاق عليها أن تكون بإشراف الأمم المتحدة مشيدا بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأبرياء.



وأبدي حزب المؤتمر تأييده التام ، رفض القيادة السياسية المصرية وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رفض مصر التام لتهجير الفلسطينيين والتي تعد إنهاء لحكم الدولة الفلسطينية المستقلة وضياع الحلم الفلسطيني على مدار عام 75 عام مضى .

حيث إنطلقت اليوم قمة القاهرة للسلام المنعقدة بالعاصمة الإدارية، وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة بمشاركة دولية واسعة.



ويشارك فى القمة 34 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن، وزعماء كلا من قطر، تركيا، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، العراق، إيطاليا، قبرص، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الذي أشاد بالدور المصرى فى الحرص على إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح.



كما حضر رؤساء وزراء كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقبرص، وتركيا والبرازيل، وكذلك حضور المبعوث الخاص لدولة الصين، والمبعوث الخاص الأمريكى، ووزير الشؤون الخارجية المغربى، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسى، ورئيس المجلس الأوروبي.



كان مجلس الأمن القومي المصري قد دعا خلال آخر اجتماع له ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى استضافة قمة إقليمية ودولية حول القضية الفلسطينية، لبحث إيجاد حل للأزمة والصراع الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.