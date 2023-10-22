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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ردا على سؤال محرر الوفد.. أوسوريو يعدد مكاسب الزمالك في مباراة سموحة

أوسوريو
أوسوريو

أكد الكولومبي أخوان كارلوس أوسوريو المدير لنادي الزمالك  في المؤتمر الصحفي  الخاص  على أهميةلقاء  سموحة  في الجولة الرابعه في الدوري المصري الممتاز تحت مسمي دوري نايل.


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رد  أوسوريو  المدير الفني للقلعه البيضاء على سؤال  محرر الوفد  على مكاسب الزمالك في لقاء سموحة.


قال أوسوريو ان الزمالك كان المتحكم في مباراة سموحة معظم الوقت والأكثر خطور على الفريق السكندري .


أضاف :"  ان الثنائي محمد أشرف روقا عماد دونجا كان لهم دورا مهما في لقاء سموحة في الزيادة العديدة مع خط الدفاع لتأمين اي لدغات من هجوم الفريق السكندري".


أتم تصريحاته ": ان نادي الزمالك قدم أداء هجومي مميز في لقاء سموحة كنا نستحق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

 في سياق متصل ،قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك  بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو نقل التدريبات للملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي بداية من يوم الثلاثاء المُقبل.

ومنح الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق لاعبيه راحة لمدة 48 عقب الفوز على سموحة مساء اليوم السبت.

وفاز فريق الزمالك على سموحة بخماسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 8 نقاط يحتل بهم المركز الثالث بجدول المسابقة.
 

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