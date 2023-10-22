قرارات مهمة من رئيس سموحة بعد "خماسية" الزمالك

قرارات قوية أصدرهافرج عامر رئيس نادي سموحة عقب هزيمة الفريق بخماسية مقابل هدف أمام الزمالك.

كتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”:" وقف جميع مستحقات فريق كرة القدم في نادي سموحة ، وطلب تقرير كامل من المدير الفني الكابتن أحمد سامي عن الأسباب التي أدت إلى ما حدث اليوم في مباراة الزمالك.

وضرب نادي الزمالك ضيفه سموحة 5 -1 على ستاد القاهرة في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

سجل مصطفى شلبي هدف الزمالك الأول في الدقيقة 3، وأحرز أحمد مصطفي زيزو الثاني في الدقيقة 13.

وأضاع زيزو ركلة جزاء في الدقيقة 45 بعد تدخل من الفار.

وتمكن أوباما من تسجيل الهدف الثالث “بالكعب” هات وخد مع شياكبالا بالكعب" أيضا.

وجاء هدف التقليص من رأسية فادي فريد داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 67.

جاء هدف الزمالك الرابع من متابعة جيدة لسيف الجزيري داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 82.

وقضى الزمالك على آمال سموحة بتسديدة شيكابالا في الدقيقة 91.

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد سيد "زيزو" .

خط الهجوم : مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق" شيكابالا".