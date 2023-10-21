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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نشأت الديهي: "تجاهل الغرب لمآسي الفلسطينيين عرت معاييرهم الخاصة بحقوق الإنسان"

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي: “إن الرئيس الأمريكي جون بايدن أصبح متطرفًا في التعامل مع الحرب على قطاع غزة، وانحاز لإسرائيل”، مقعبًا: "كنت أظن أن الرئيس الامريكي حكيم، ولكن هيهات، التاريخ سيكتب بأحرف من دم، بأن الرئيس الأمريكي لم يكن عادلًا، ولم يقل كلمة حق  تجاه الشعب الفلسطيني".

ووجه "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، حديثه للشعب المصري والعربي: "هل يمكن أن نستمع إلى الغرب مرة أخرى، أو نتخيل بأن  الغرب صادق في كلامه، أو نسمح بأن يعطينًا الغرب دروسًا في مجال حقوق الإنسان".

 تابع: أن الممارسات الأمريكية الأوروبية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، تمثل صفعة على من يتحدث عن حقوق الإنسان الغربية والأمريكية، معقبًا: "كل من يتحدث عن حقوق الإنسان الغربية عليه أن يخرس إلى الأبد، رب ضارة نافعة، لقد كشفوا أنفسهم، لقد تأكدنا أننا يجب أن نعلمهم معنى الإنسانية ومعنى حقوق الإنسان، في هذه الظروف عرفنا الصديق من العدو، وعلمنا المرتزقة والنهايات الطرفية، وهؤلاء الذي يخونون بكل أمانة، ويكذبون بكل صدق".

 لفت إلى أن الجميع يحاول أن يضغط على مصر من أجل ترضخ للمخط الغربي في تصفية القضية الفلسطينية، من خلال الموافقة على تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، معقبًا: "مصر لن تركع، والرئيس السيسي رفض هذا المخطط  بصورة شاملة".

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