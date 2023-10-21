منع دخول أولياء الأمور المدرسة خلال فترة امتحانات شهر أكتوبر

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي، على منع تواجد أولياء الأمور داخل المدرسة خلال فترة امتحانات شهر أكتوبر إلا للضرورة القصوى.

يؤدي طلاب صفوف النقل في المدارس من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي امتحانات شهر أكتوبر بدءًا من نهاية الشهر الجاري في جميع أنحاء الجمهورية.

نوَّهتْ وزارة التربية والتعليم عن أن امتحانات شهر أكتوبر تجرى خلال اليوم الدراسي، الذي يتم بشكل طبيعي مع انتظام الدراسة به باستثناء الفترة الدراسية التي يتم خلالها الامتحان.

ضوابط امتحانات شهر أكتوبر:

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل تكون على مستوى المدرسة.

ذكرت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات شهر أكتوبر توضع على مستوى المدرسة من خلال التوجيه في الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.

نبهت وزارة التربية والتعليم بأن امتحانات شهر أكتوبر تحتوى على أسئلة قصيرة تقيس نواتج التعلم للمنهج في الفترة من بداية الدراسة وحتى نهاية الشهر.

نبهت وزارة التربية والتعليم بضرورة أن تكون امتحانات شهر أكتوبر من مقررات أول شهر في الدراسة فقط.

وجهت وزارة التربية والتعليم بتخصيص فترة دراسية واحدة لعقد كل امتحان من امتحانات شهر أكتوبر المقرر بدأها في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات شهر أكتوبر توضع بمعرفة موجهي المواد، وتجرى أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة.

حظرت وزارة التربية والتعليم الغياب نهائيًا لأى طالب أو طالبة أثناء امتحانات شهر أكتوبر 2023، وفي حالة المرض على الطالب أثناء امتحانات شهر أكتوبر يحضر الامتحان متخذًّا الإجراءات الاحترازية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون اليوم الدراسي كاملًا خلال امتحانات شهر أكتوبر ويعقد الامتحان في الحصة( الثالثة والرابعة).

منعت وزارة التربية والتعليم انصراف الطالب من المدرسة خلال امتحانات شهر أكتوبر إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي.

شددت وزارة التربية والتعليم على حضور الطلاب في امتحانات شهر أكتوبر يكون بالزى المدرسي ويمنع الزي المخالف، وعلى الطالب أن يلتزم بحضور امتحانات شهر أكتوبر بأدواته المدرسية الخاصة به.