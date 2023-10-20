التعليم: امتحانات شهر أكتوبر على مستوى المدرسة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل تكون على مستوى المدرسة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات شهر أكتوبر توضع على مستوى المدرسة من خلال التوجيه في الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بأن امتحانات شهر أكتوبر تحتوى على أسئلة قصيرة تقيس نواتج التعلم للمنهج في الفترة من بداية الدراسة وحتى نهاية الشهر.

قواعد امتحانات شهر أكتوبر

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل في المدارس للعام الدراسي 2023-2024.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بضرورة أن تكون امتحانات شهر أكتوبر من مقررات أول شهر في الدراسة فقط.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بتخصيص فترة دراسية واحدة لعقد كل امتحان من امتحانات شهر أكتوبر المقرر بدأها في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات شهر أكتوبر توضع بمعرفة موجهي المواد، وتجرى أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة.

ضوابط امتحانات شهر أكتوبر

١. يحظر الغياب نهائيًا لأى طالب أو طالبة أثناء امتحانات شهر أكتوبر.

٢. فى حالة المرض على الطالب أثناء امتحانات شهر أكتوبر يحضر الامتحان متخذا الإجراءات الاحترازية.

٣. يكون اليوم الدراسي كاملا خلال امتحانات شهر أكتوبر ويعقد الامتحان في الحصة( الثالثة والرابعة).

٤. ممنوع انصراف الطالب من المدرسة خلال امتحانات شهر أكتوبر إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي.

٥. ممنوع تواجد أولياء الأمور داخل المدرسة خلال فترة امتحانات شهر أكتوبر إلا للضرورة القصوى .

٦. حضور الطلاب في امتحانات شهر أكتوبر يكون بالزى المدرسي ويمنع الزي المخالف.

٧. على الطالب أن يلتزم بحضور امتحانات شهر أكتوبر بأدواته المدرسية الخاصة به



وتوزّع درجات الصفوف الدراسية الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية على النحو التالي: 60 درجة للاختبارات التحريرية، و35 درجة للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة على الحضور لتكون الدرجة النهائية 100 درجة.

ويعتمد نظام التقييم في المرحلة الابتدائية على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة التي تبلغ 12 اثنى عشر مقررًا، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.