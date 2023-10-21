" بوبي تشارلتون" نجا من تحطم طائرة وتوفى وعمره 86 عاما

توفى اليوم" السبت" السير بوبي تشارلتون المتوج مع إنجلترا بلقب مونديال 1966، عن عمر يناهز 86 عاما.

كتب مانشستر يونايتد في بيان: مانشستر يونايتد في حالة حداد بعد وفاة السير بوبي تشارلتون، أحد أعظم اللاعبين وأكثرهم شهرة في تاريخ النادي.

وأصبح مانشستر يونايتد مع بوبي تشارلتون أول فريق إنجليزي يفوز بكأس أوروبا للاندية البطلة "دوري الأبطال حاليا" في عام 1968.

نجح تشارلتون الذي يعتبر أحد الناجين من حادث تحطم طائرة النادي في ميونخ والذي أودى بحياة ثمانية من زملائه في فريق مانشستر يونايتد عام 1958، في التغلب على هذه المحنة الرهيبة وتوج بكأس العالم مع إنكلترا عام 1966 وكأس أوروبا للاندية البطلة بعد ذلك بعامين مع يونايتد.

أصبح الفائز بجائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم عام 1966، مشهورا بتسديداته الرائعة، رمزًا للأناقة والروح الرياضية.

ولد بوبي تشارلتون في أشينجتون، وهي بلدة تسكنها الطبقة العاملة في شمال شرق إنجلترا، في 11 أكتوبر 1937، وانضم إلى يونايتد في سن الخامسة عشرة.