السفير الفلسطيني بالقاهرة: المجتمع الدولي فشل في تحمل مسؤولياته تجاه غزة

قال السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، إن المجتمع الدولي فشل في تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، فحين يتعلق الأمر بفلسطين يكيل بمكيال مختلف، وحينما يتعلق الأمر بإسرائيل يسارع منذ اللحظة الأولى بالانحياز بشكل سافر إلى جانب الحرب والعدوان على غزة.

السفير الفلسطيني: أمريكا وجهت مليارات الدولارات لدعم إسرائيل

وأضاف اللوح في حديثه للوفد، أن أمريكا وجهت مليارات الدولارات لدعم إسرائيل وفتحت مخازن السلاح الأمريكي لتزويد الجيش الإسرائيلي بالذخائر والأسلحة وأيضًا سيرت البوارج الحربية التي وصلت لحوض البحر المتوسط مقابل سواحل غزة، ضد من كل هذا؟، ضد سكان قطاع غزة؟، ضد هذه القطعة الجغرافية الصغيرة؟ ضد هذا الشعب الأعزل من السلاح؟، هذا هو السؤال.

السفير الفلسطيني: أطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه فلسطين

وطالب السفير الفلسطيني بالقاهرة، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية والسياسية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني ليس لوقف هذا العدوان فقط، وإنما أيضًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وفي مقدمتها مدينة القدس الشرقية.