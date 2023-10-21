السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السفير الفلسطيني بالقاهرة يوجه رسالة لمصر بعد دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني دياب اللوح

 قال السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، إن مصر تقوم بجهود تاريخية تجاه القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة، وهذا ليس بجديد على الدولة المصرية التي تسارع دائمًا بالتدخل العاجل لوقف العدوان وحقن دماء أبناء الشعب الفلسطيني.

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 وأضاف اللوح في حديثه للوفد، أن مصر تبذل جهودًا مكثفة لإغاثة قطاع غزة من خلال تقديم المساعدات ووقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة ووقف العدوان بشكل كامل، وأيضًا فتح أفق سياسي لإطلاق مبادرة سياسية جادة استنادًا إلى المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة ورؤية حل الدولتين، ومبدأ الأرض مقابل السلام، فكل هذا يقضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل لدولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من أن يحيا حياة طبيعية سياسية إنسانية في إطار دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة المتصلة جعرافيًا والقابلة للحياة على أرضه التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

 وتوجه السفير الفلسطيني بالقاهرة، بالشكر والتقدير لمصر شعبًا وقيادةً، وللرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده المتواصلة واتصالاته الجارية والإصرار على إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية والبترولية إلى قطاع غزة للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني جراء حرب الإبادة الجماعية الممنهجة التي يتعرض لها من الاحتلال الإسرائيلي.

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