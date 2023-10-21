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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الجزيري يحرز رابع أهداف الزمالك أمام سموحة

الجزيري
الجزيري

سجل الزمالك الهدف الرابع أمام سموحة، لتصبح النتيجة 4-1 لصالح الأبيض في المباراة على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

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الزمالك يتألق ويتقدم بثلاثية أمام سموحة في الشوط الأول

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مجلس الزمالك الجديد يدعم الأبيض من المقصورة الرئيسية

جاء الهدف الرابع في الدقيقة 81 بعد كرة عرضية مميزة من شيكابالا تخبط في القائم، لتعود إلى سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، الذي تصطدم به في شباك الزمالك.

وكان سموحة سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 67 عبر لاعبه فادي فريد.

وأحرز الزمالك في الشوط الأول ثلاث أهداف من توقيع مصطفى شلبي وزيزو وشيكابالا.

 

تشكيل الزمالك:
حراسة المرمى : محمد صبحي.
خط الدفاع : أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد سيد "زيزو" .

خط الهجوم : مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق" شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسيف الجزيري وناصر منسي.

 

 

 

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