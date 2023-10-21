محمد العرابي: رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء موقف لا رجعة فيه من القيادة المصرية

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن قمة القاهرة للسلام حملت في جلستها الافتتاحية العديد من الرسائل الهامة حول القضية الفلسطينية، وهناك رغبة على إقامة دولة فلسطينية للحفاظ على حقوق الأشقاء في فلسطين.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن كلمة الرئيس السيسي في افتتاح قمة القاهرة للسلام كانت تحمل داخل طياتها تمسك الدولة المصرية بمبادئها تجاه القضية الفلسطينية ولم تتغير، ومصر ترفض تماما فكرة تهجير الفلسطينيين.

وتابع: إسرائيل ستتمادى في قصفها لقطاع غزة خلال الأيام المقبلة، ومن المحتمل أن يكون هناك اجتياح الجيش الإسرائيلي بريا لشمال غزة.

وأشار العرابي، إلى أن الجيش الإسرائيلي سيعاني جدا من الاقتحام البري وستطاوله العديد من الخسائر ماديا وعسكريا واقتصاديا، موضحًا أن حماس تفضل الاشتباك البري لذا ستكون خسائر للعدو باهظة، كما أن الجانب الإسرائيلي متعنت للغاية ويرفض فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتابع: القيادة السياسية والشعب المصري يدركا تماما مخاطر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهناك التفاف من الشعب حول القيادة السياسية للحفاظ على أمنها القومي.