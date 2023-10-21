السبت 21 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

محمد العرابي: رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء موقف لا رجعة فيه من القيادة المصرية

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن قمة القاهرة للسلام حملت في جلستها الافتتاحية العديد من الرسائل الهامة حول القضية الفلسطينية، وهناك رغبة على إقامة دولة فلسطينية للحفاظ على حقوق الأشقاء في فلسطين.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن كلمة الرئيس السيسي في افتتاح قمة القاهرة للسلام كانت تحمل داخل طياتها تمسك الدولة المصرية بمبادئها تجاه القضية الفلسطينية ولم تتغير، ومصر ترفض تماما فكرة تهجير الفلسطينيين.

txt

وكيل الأمم المتحدة: لن نسمح بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. ووجهة نظر السيسي في محلها

txt

اقتصادية النواب: كلمة الرئيس السيسى بقمة القاهرة للسلام حاسمة وقوية للقضية الفلسطينية

وتابع: إسرائيل ستتمادى في قصفها لقطاع غزة خلال الأيام المقبلة، ومن المحتمل أن يكون هناك اجتياح الجيش الإسرائيلي بريا لشمال غزة.

وأشار العرابي، إلى أن الجيش الإسرائيلي سيعاني جدا من الاقتحام البري وستطاوله العديد من الخسائر ماديا وعسكريا واقتصاديا، موضحًا أن حماس تفضل الاشتباك البري لذا ستكون خسائر للعدو باهظة، كما أن الجانب الإسرائيلي متعنت للغاية ويرفض فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتابع: القيادة السياسية والشعب المصري يدركا تماما مخاطر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهناك التفاف من الشعب حول القيادة السياسية للحفاظ على أمنها القومي.

مواد متعلقة

الجزائر تعلن إرسال مساعدات إنسانية لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

قرقاش: دور مصر الدبلوماسي مهم وحيوي لحشد الجهود للتصدي للعدوان علي قطاع غزة

عمان: نرفض التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة

الأمين العام للأمم المتحدة يشكر مصر على دورها في إنهاء معاناة قطاع غزة

عاجل| فتح معبر رفح وبدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة "تفاصيل"

عاجل.. بدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح

بث مباشر.. بدء عبور المساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة

الخارجية الأمريكية: لابد من تنفيذ العملية البرية على قطاع غزة في أسرع وقت
الجريدة الورقية