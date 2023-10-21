السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وكيل الأمم المتحدة: لن نسمح بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. ووجهة نظر السيسي في محلها

وكيل أمين عام الأمم
وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

قال مارتن جريفيث، وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن الأمم المتحدة تسعى إلى حل في القضية الفلسطينية، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدًا أن دور الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس جو بايدن مفيد للغاية.

وأوضح وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، انه سيتم الاتفاق على إخلاء المرضى من أجل علاجهم، وشاحنات  المساعدات الانسانية التي دخلت اليوم، إلى قطاع غوزة،  تمت بالاتفاق مع الرئيس بايدن أثناء زيارته لإسرائيل.

 

وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

وأضاف «جريفيث»، خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي عمرو خليل، على هامش قمة القاهرة للسلام، أننا حتى في وقت متأخر من أمس كان هناك اتصالات مكثفة للأمم المتحدة مع كافة الأطراف من أجل سرعة دخول المساعدات إلى أهالي عزة، وبحلول الغد ستكون المساعدات التي دخلت اليوم في أيدي أهالي غزة.

 

وعن مقترح تهجيز الفلسطينيين إلى سيناء، أكد وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، « الأمم المتحدة لها موقف واضح من هذا الأمر، و وجه نظر الرئيس عبد الفتاح السيسي في محلها، نحن نعلم بتاريخ هذا المقترح، ولن نسمح به أبدا، فالفلسطينيين لم الحق في الإقامة في المكان الذي يريدونه، والتحرك في المكان الذي يريدونه، وهذا يضمنه القانون الدولي والأمم المتحدة»

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