اقتصادية النواب: كلمة الرئيس السيسى بقمة القاهرة للسلام حاسمة وقوية للقضية الفلسطينية

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسى فى قمة القاهرة للسلام، جاءت معبرة عن إرادة جميع المصريين، وتأكيد على موقف مصر الثابت والعقيدة الرئاسية حيال القضية الفلسطينية.

ووصف عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام قمة "القاهرة للسلام" بالقوية والحاسمة، مؤكدا أنها جاءت معبرة عن إرادة جميع أبناء الشعب المصرى، كما أن الرئيس وضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته لوقف نزيف الدماء وإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى، الذى يعانى من القتل والترويع، وأهمية عدم تصفية القضية الفلسطينية.

اقتصادية النواب تشيد بموقف مصر حيال القضية الفلسطينية

وأشاد أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، بموقف مصر حيال القضية الفلسطينية، والرفض القطعة للتهجير القسرى للفلسطينيين، وهو ما يُعد إهدارا لكفاح الشعب الفلسطينى وتصفيه للقضية الفلسطينية، والتأكيد على رفض مصر لأى محاولات لإجبار الفلسطيين للتهجير القسرى من بيوتهم وأراضيهم، لاسيما و أن مصر دفعت ثمنا باهظا من أجل استرداد سيناء وبادرت بنفسها للسلام عندما كان صوت الحرب هو الأعلى وحافظت عليه من أجل التعايش السلمى، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة والعيش بكرامة وأمان فى دولة مستقلة على أرضهم، مثل باقى شعوب الأرض.

وتابع أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب:" الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد خلال كلمته على استمرار دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وهو ما يؤكد انتصار الدولة المصرية وانتصار لارادتها فى هذا الملف على وجه التحديد"