زمالك 2008 يهزم بلدية المحلة بهدفين في بطولة الجمهورية 

حقق فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2008، الفوز على بلدية المحلة بهدفين دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على ملعب الأخير بالجولة السابعة لبطولة الجمهورية.

سجل هدفي الزمالك: إبراهيم عصام وعبد الرحمن محمد .

ويقود فريق زمالك 2008: محمد إبراهيم مديرا فنياً، محمد عمر وأحمد السيد مدربين مساعدين، أحمد عبد العزيز بوكس مدرب حراس مرمى، خالد عمران اداريا، ماهر محمد إصابات وتأهيل وأدهم سيد عامل مهمات.‏

في سياق متصل، شهدت لحظة وصول حافلة الزمالك ستاد القاهرة منذ لحظات قليلة لمواجهة سموحة بالجولة الرابعة من مسابقة دوري نايل، ارتداء اللاعبين والجهاز الفني الشال الخاص بفلسطين دعمًا للأشقاء.

في الإطار نفسه ارتدى اللاعبين قميصا خاصًا لفلسطين أثناء عملية الاحماء قبل بداية المباراة التي تنطلق في السابعة مساء اليوم.