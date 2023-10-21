معتز القيعي يكشف لـ"الوفد" 10 علامات بسيطة تساعدك على اختيار طبيب التغذية المناسب لحالتك

يحتار أغلب الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد في اختيار طبيب التغذية المناسب، حيث يختلف اختصاص كل طبيب عن الآخر، بالإضافة إلى أنه لابد أن يكون أخصائي التغذية لديه دراية كاملة بحالتك الصحية حتى يكون قادرًا على تشخيصك وتحديد النظام الغذائي المناسب لك.

علامات بسيطة تساعدك على اختيار طبيب التغذية المناسب لحالتك

وفي هذا الصدد، يكشف د. معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، لبوابة "الوفد" الإلكترونية، 10 علامات بسيطة يجب أن يتسم بها طبيب التغذية الخاص بك ليكن قادرًا على تشخيص حالتك الصحية وتحديد نظامك الغذائي بشكل صحيح.

علامات بسيطة تساعدك على اختيار طبيب التغذية المناسب لحالتك

1- السؤال عن حالتك الصحية قبل وضع نظام غذائي.

2- وضع نظام غذائي يتناسب مع ظروفك، وتجنب استخدام الورق المطبوع لجميع الحالات المرضية التي تُعالج عنه.

3- البعد عن الأنظمة الكيمائية وغير متوازنة بمعنى أن يكون أضرارها أكثر من فوائدها.

علامات بسيطة تساعدك على اختيار طبيب التغذية المناسب لحالتك

4- البعد عن الهرمونات وحوارق الدهون والجلسات، ويكون التخسيس عن طريق نظام غذائي وخطة تمرين طبيعية من دون أغراض تجارية أخرى، بهدف دفع المال أو شراء الأدوية التي تسبب أضرارًا صحية.

5- وضع نظام غذائي وخطة تمرين مرنة تتناسب مع ظروف دراستك أو عملك مع إيجاد بدائل صحية للأطعمة الممنوعة.

6- الإمتناع عن اتباع ريجيم المناسبات وريجيم ال3 أيام والريجيم السريع.

علامات بسيطة تساعدك على اختيار طبيب التغذية المناسب لحالتك

7- عدم تحديد وزن معين للوصول إليه خلال وقت معين.

8- من الضروري ألا يهتم برقم الميزان، ولكن يجب أن ينصب اهتمامه بالكامل على تغيرات شكل الجسم ونسبة الدهون التي تقوم بخسارتها، ونسبة العضلات التي يزيجها جسمك.

علامات بسيطة تساعدك على اختيار طبيب التغذية المناسب لحالتك

9- البعد عن "خزعبلات" الدايت مثل (اللف التنحيفي، وكريمات التخسيس، وأجهزة الكريزي، وحزام التخسيس، وشورت التخسيس).

10- ينصحك بالإمتناع عن وصفات سد الشهية التي لا تُفيد بأي شيء ولا تساعد على إنقاص الوزن مثل: (زنجبيل على قرفة، وكمون على ليمون، وتناول فدان شاي أخضر).