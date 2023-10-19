معتز القيعي يكشف لـ"الوفد" أهم 10 نصائح لعلاج النحافة.. الأسباب المرضية والنفسية كلمة السر

يعاني بعض الأشخاص من النحافة، في حين أنها لا تُعد مشكلة حقيقة إلا إذا كانت تؤثر على الصحة، فهي حالة قد تنجم عن انخفاض كمية السوائل الموجودة في الجسم، أو انخفاض في كتلة العضلات أو الدهون، وهذه الحالات قد تنتج من أسباب مرضية أو بسبب نمط الحياة.

نصائح مهمة لعلاج النحافة المفرطة

وفي هذا الصدد، يقدم د. معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، لبوابة "الوفد" الإلكترونية، نصائح مهمة لعلاج النحافة المفرطة التي تؤثر على الصحة والنشاط الحركي.

نصائح لعلاج النحافة المفرطة

1- الإبتعاد قدر الإمكان عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة، نظرًا لأنها تقلل الشهية.

2- إضافة التوابل والبهارات للطعام لإعطاء نكهه ورائحة قوية لفتح الشهية.

3- تناول الفاكهة في شكل مشروب، ويمكنك تناول الفواكه المجففة كوجبة خفيفة.

نصائح لعلاج النحافة المفرطة

4- إضافة السعرات الحرارية للوجبات مثل إضافة الجبن أو الزبدة أو زيت الزيتون للوجبة.

5- التقليل من التوتر والقلق والإكتئاب، فهي من العوامل الرئيسية التي تعمل على سد الشهية لدى البعض، وقد يحدث ذلك من خلال ممارسة التمارين الرياضية وتناول المشروبات العشبية المهدئة مثل الينسون.

6- تثبيت مواعيد لتناول الوجبات وضبط منبه للتذكير بمواعيد الوجبات وقت الإنشغال.

نصائح لعلاج النحافة المفرطة

7- تناول بعض السكريات المفيدة مثل التمر وعسل النحل والتين قبل الوجبات، نظرًا لأنها تعزز الشهية.

8- تقسيم الوجبات الكبيرة لوجبات صغيرة متعددة لتجنب الشعور بالإمتلاء أو الشبع.

نصائح لعلاج النحافة المفرطة

9- علاج الأسباب المرضية مثل متلازمة فرط نشاط الغدة الدرقية أو مشاكل الجهاز الهضمي.

10- علاج الأسباب النفسية.