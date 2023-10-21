محافظ جنوب سيناء يشهد ختام سباقات الهجن

شهد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، بحضور الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة، والشيخ ابراهيم رفيع نائب رئيس مجلس القبائل العربية، ووفود من دول عربية ختام سباقات الهجن بمنطقة الهجن بمدينة شرم الشيخ، وذلك تواكبا مع الذكرى ال50 لنصر أكتوبر المجيد، وافتتاح موسم سباقات الهجن لعام 2023 / 2024، والذي يبدأ في أكتوبر من كل عام وينتهي نهاية أبريل من العام التالي.

وأقيمت السباقات تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للهجن، بمشاركة أكثر من 600 مشارك يمثلون 22 قبيلة من 17 محافظة مصرية.

وقال محافظ جنوب سيناء، أنه حريص علي حضور تلك السباقات وتقديم كل الدعم كونها الرياضة الهامة لدى قبائل سيناء، وأكد علي دعم مضمار الهجن بنويبع وطور سيناء واقامة الفعاليات عليها سنويا، كما اكد المحافظ علي تحويل سباقات الهجن لمشروع استثماري علي ان يكون الدخل لحساب صندوق لرعاية بدو المحافظة، كما أضاف المحافظ انه وجه بإقامة معرض دائم للمنتجات البدوية بالقرية التراثية بمنطقة الهجن لعرض المنتجات البدوية وزيادة دخل الأسرة.

من جانبهم قدم المشاركون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أصدر توجيهات نفذتها المحافظة بدعم محافظ جنوب سيناء وهى الاهتمام ودعم رياضة الهجن وكان من نتاج لك مضمار هجن عالمي بمدينة شرم الشيخ وأصبح من أكبر المضامير الموجودة فى الشرق الأوسط، ويتكون من المقصورة الرئيسية المجهزة لاستقبال أكبر الشخصيات والمستشفى البيطري لتقديم الخدمة الطبية للهجن، والقرية التراثية لعرض المشغولات البدوية، و حظائر إيواء للهجن المشتركة، وبوابات انطلاق حديثة على امتداد المضمار على مسافات مختلفة، مؤكدين أنهم يعتبرون مضمار شرم الشيخ اصبح ايقونة وفيه تم لأول مرة استخدام شرائح إلكترونية لكل جمل مشارك وتجهيز قاعدة معلومات ضخمة بكل جمل، فضلا عن ان منطقة سباقات الهجن هى منطقة متكاملة للتراث فريدة من نوعها.

وثمن المشاركون فى السباق دور الدولة فى دعمهم وتنمية اقتصاد تربية الإبل وتوفير مصادر دخل وفرص عمل لهم.

وفي نهاية السباق قدم المحافظ الشكر لكل الوفود المشاركة من الدول العربية ومنها الامارات والسعودية والاردن، ولجميع المشاركين من محافظات مصر المختلفة، والمنظمين كما وجه الشكر لجمعية مستثمرى شرم الشيخ ممثلة فى رئيسها المهندس تامر مكرم لمساهمتها فى دعم المسابقات المقبلة ،ووجه الشكر لكافة المشاركين في التنظيم والمشرفين، وقاد بتسليم الجوائز للفائزين.

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