مانشستر سيتي يتلاعب بـ برايتون ويتقدم عليه في الشوط الأول

تقدم مانشستر سيتي على نظيره برايتون بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

جاء هدف السيتي الأول عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة السابعة، بينما أضاف زميله إرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 19.

سيطر مانشستر سيتي على الشوط الأول من حيث الاستحواذ على الكرة، إذْ امتلك الفريق زمام الأمور، مما جعل لاعبي برايتون يفقدون الكرة بسرعة كبيرة بسبب قوة الضغط من لاعبي السيتزين.

وبدأ الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

الدفاع: جفارديول، مانويل أكانجي، جون ستونز، والكر.

الوسط: رودريجو هيرنانديز، برناردو سيلفا.

خط الوسط الهجومي: جيريمي دوكو، جوليان ألفاريز، فيل فودين.

الهجوم: إرلينج هالاند.

بينما بدأ دي زيربي، مدرب برايتون المواجهة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: جاسون ستيل.

الدفاع: جيمس ميلنر، لويس دانك، إيجور، سولي مارتش.

خط الوسط: كارلوس باليبا، باسكال جروس.

خط الوسط الهجومي: سيمون أدينجرا، ويلبيك، كاورو ميتوما.

الهجوم: جواو بيدرو.