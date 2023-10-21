عاجل
محظورات الدعاية في الانتخابات الرئاسية 2024
السبت 21 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مانشستر سيتي يتلاعب بـ برايتون ويتقدم عليه في الشوط الأول

هالاند
هالاند

تقدم مانشستر سيتي على نظيره برايتون بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

txt

أسوريو يعلن تشكيل الزمالك لمباراة سموحة بالدوري المصري

جاء هدف السيتي الأول عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة السابعة، بينما أضاف زميله إرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 19.

 سيطر مانشستر سيتي على الشوط الأول من حيث الاستحواذ على الكرة، إذْ امتلك الفريق زمام الأمور، مما جعل لاعبي برايتون يفقدون الكرة بسرعة كبيرة بسبب قوة الضغط من لاعبي السيتزين.

وبدأ الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

الدفاع: جفارديول، مانويل أكانجي، جون ستونز، والكر.

الوسط: رودريجو هيرنانديز، برناردو سيلفا.

خط الوسط الهجومي: جيريمي دوكو، جوليان ألفاريز، فيل فودين.

الهجوم: إرلينج هالاند.

بينما بدأ دي زيربي، مدرب برايتون المواجهة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: جاسون ستيل.

الدفاع: جيمس ميلنر، لويس دانك، إيجور، سولي مارتش.

خط الوسط: كارلوس باليبا، باسكال جروس.

خط الوسط الهجومي: سيمون أدينجرا، ويلبيك، كاورو ميتوما.

الهجوم: جواو بيدرو.

مواد متعلقة

فان دايك: محمد صلاح لاعبًا عظيمًا

هالاند يُضيف الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي أمام برايتون
الجريدة الورقية