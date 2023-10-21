جلسات الصلح يتم عقدها بين طرفي نزاع، بهدف التوصل إلى حل سلمي للنزاع، وعادة ما يتم عقدها بحضور أحد الوسطاء،و الذي يعمل على تسهيل التواصل بين الطرفين واقتراح حلول وسط بينهما لكن في بعض الحالات، قد تتحول جلسات الصلح إلى ساحة للصراع والعنف، مما يؤدي إلى وقوع ضحايا سواء الوسطاء أو المشاركون الآخرون وفى السطور التالية نبرز وقائع ضحايا جلسات الصلح بين أمل الحل السلمي وواقع العنف!!

جلسة صلح تنهي حياة 7 أشخاص بالإسكندرية

في حادث مأساوي، فتح مواطن النار على أبنائه وزوجته ووالدها ووالدتها وشقيقها، إثر خلافات، في منطقة أبو سليمان في حي شرق الإسكندرية أسفر الحادث عن مصرع كل من زوجة المتهم "نورهان.م.أ" ووالدتها "سماح.س.أ"، ووالده "محمد.أ.ح" وشقيقه "أحمد.م.أ" وأبنائه الأطفال "وعد.ي.ع" و"آسيل.ي.ع" و"ي.ع"، وإصابة ابنه الرابع "ياسين.ي.ع" 8 سنوات، وجرى نقله للمستشفى في حالة خطرة.

وتبين من معاينة النيابة العامة لمسرح الجريمة وجود الجثث وسط بركة من الدماء والعثور على 20 فارغ طلق ناري أطلقها المتهم على المجني عليهم تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل الحادث

تعود أحداث الواقعة ، عندما اجتمع المتهم وزوجته وأسرة زوجته في منزل أسرة زوجته لعقد جلسة صلح بينه وبينهم، إثر خلافات سابقة بينهما.

خلال الجلسة، نشبت مشادة كلامية بين المتهم وزوجته، تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها المتهم بإخراج سلاح ناري وإطلاق النار على كل من كان في المنزل، مما أدى إلى مصرعهم جميعاً، باستثناء ابنه الرابع الذي أصيب في الحادث.

التحقيقات

باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، واستمعت إلى أقوال شهود العيان، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مذبحة حدائق القبة: 3 قتلى وإصابة 2 في جلسة صلح

شهدت منطقة حدائق القبة بالقاهرة مذبحة دامية، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين أثناء جلسة صلح.

وقال شاهد عيان على الواقعة أن العائلتين قد اتفقا على عقد جلسة صلح عرفية، بحضور أحد المشايخ وعدد من وجهاء المنطقة، إلا أن الجلسة انتهت بمقتل 3 أشخاص بينهم شقيقان، وإصابة شخصين آخرين.

وأضاف: اندلع الخلاف بين أفراد العائلتين أثناء جلسة الصلح، ما أدى إلى استخدام الأسلحة النارية والبيضاء، مما أسفر عن وقوع المذبحة وقد ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين في الواقعة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال: يرجع الخلاف بين العائلتين إلى خلاف قديم يعود إلى سنوات، حيث سبق أن نشبت بينهما عدة مشاجرة، أدت إلى وقوع إصابات في صفوف أفرادهما.

إنها حديثة: العائلتان قد اتفقا على عقد جلسة صلح عرفية، بأمل إنهاء الخلاف بينهما، إلا أن الجلسة انتهت بمذبحة دامية، ألقت بظلالها الحزينة على المنطقة بأكملها.

جريمة قتل في جلسة صلح عائلية

شهدت قرية الطوالب بمركز طما بسوهاج جريمة قتل مروعة، حيث أقدم زوج على طعن حماته حتى الموت، وإصابة زوجته بجروح خطيرة، وذلك خلال جلسة صلح عائلية.

حضر الزوج إلى منزل والد زوجته لاصطحابها بعد نشوب خلاف بينهما، إلا أن حماته رفضت التصالح، وطلبت منه المغادرة وعلى إثر ذلك، استشاط الزوج غضبًا، وأخرج سكينًا وسدد به عدة طعنات قاتلة في صدر حماته، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

بينما أصيبت زوجته بطعنات متفرقة في اليدين والصدر، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج وقد تمكنت قوات الأمن من القبض على الزوج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

يرجع الخلاف بين الزوج وحماته إلى خلافات سابقة بينهما، حيث سبق أن نشبت بينهما مشاجرات عدة وكانت العائلتان قد اتفقتا على عقد جلسة صلح عرفية، بحضور أحد المشايخ وعدد من وجهاء المنطقة، إلا أن الجلسة انتهت بجريمة قتل مروعة.

وفى نهاية التقرير فقد تعد جلسات الصلح وسيلة فعالة لحل الخلافات بين العائلات، إلا أنها قد تتحول في بعض الأحيان إلى أعمال عنف وقتل من أجل الحد من هذه المخاطر، لا بد من إيجاد حلول جذرية، تتضمن وضع ضوابط قانونية لجلسات الصلح ، وتوعية المواطنين بمخاطرها.