السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار النفط تسجل مكاسب للأسبوع الثاني

أسعار النفط
أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط عند التسوية في تعاملات الجمعة بعد أن أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سراح محتجزتين أميركيتين من غزة ما عزز الآمال في إمكانية عدم تفاقم الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية والحيلولة دون اتساع رقعتها لبقية منطقة الشرق الأوسط وتعطيل إمدادات النفط.

 

 أسعار النفط

 

وانخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو 22 سنتا أو بنسبة تراجع تعادل 0.2% ليصل إلى مستوى 92.16 دولار للبرميل عند التسوية.

 

وتراجعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر، والتي انتهى أجلها بعد التسوية أمس الجمعة بما يصل الى نحو 62 سنتا أو بنسبة انخفاض 0.7% ليصل إلى مستوى نحو 88.75 دولار للبرميل.

 

 

وسجل خام برنت مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعد صعود بنسبة 1.4%، فيما ارتفع خام نايمكس الأميركي أيضا بنسبة 0.44%، وسط مخاوف من اتساع دائرة الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

 

وانخفض عقد استحقاق شهر ديسمبر الأكثر تداولا لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا عند التسوية إلى 88.08 دولار للبرميل.

 

وارتفعت العقود الآجلة لكلا الخامين بأكثر من دولار للبرميل خلال جلسة اليوم وسط تزايد المخاوف من احتدام الصراع.

 

 

وتستفيد أسعار النفط أيضا من توقعات بتزايد العجز في الربع الرابع بعد أن مددت السعودية وروسيا، المنتجان الرئيسيان، تخفيضات الإمدادات حتى نهاية العام.

 

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أسعار النفط تتصدر الترند مع تصاعد حرب إسرائيل على غزة

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النفط يواصل الارتفاع مع تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط

 

خسائر أسبوعية حادة لمؤشرات الأسهم الأمريكية 

 

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد في تعاملات، يوم الجمعة، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا والأسهم المالية موجة الخسائر في ظل قلق المستثمرين من الاستمرار في رفع أسعار الفائدة واتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

 

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى الأسهم الأمريكية منخفضا بما يصل الى نحو 54.48 نقطة أو بنسبة ارنخفاض تعادل 1.27% ليصل الى مستوى 4223.52 نقطة، في حين انخفض المؤشر بنسبة 2.39% خلال الأسبوع.

 

بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا في الأسهم الأمريكية بواقع 202.46 نقطة أو بنسبة حبوط توازي نحو 1.54% ليصل إلى مستوى 12983.81 نقطة، وتراجع بنسبة 3.16% خلال الأسبوع.

 

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي في الأسهم الأمريكية بنحو 291.83 نقطة أو بنسبة انخفاض توازي 0.87% ليصل إلى مستوى 33122.34 نقطة، فيما سجل المؤشر خسائر أسبوعية بنسبة 1.61%.

 

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