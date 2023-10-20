النفط يواصل الارتفاع مع تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط

واصلت أسعارالنفط، في الارتفاع خلال تعاملات اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 93.20 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 90.33 دولار للبرميل.

أعلنت شركة النفط الحكومية فى كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أنها تقوم بفحص مدى جاهزية منشآت التخزين المحلية استعدادًا لاحتمال الإفراج عن احتياطى النفط إذا تصاعدت الأزمة الحالية فى الشرق الأوسط.

وذكرت شركة النفط الكورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - أنه "إذا تصاعدت الأزمة في الشرق الأوسط، فلدينا خطة للإفراج عن احتياطي النفط بما يتماشى مع سياسة الحكومة لتحقيق استقرار الإمدادات"، مشيرة إلى أنها تقوم حاليًا بتفقد جاهزية تسع محطات احتياطية في جميع أنحاء البلاد للاستعداد لأي حالة طوارئ.

وتحتفظ كوريا الجنوبية باحتياطي نفط استراتيجي يبلغ 96 مليون برميل، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة لمدة 120 يومًا.

قال وزير الطاقة العراقي، حيان عبد الغني، الجمعة، إن العراق يعتزم رفع الطاقة الإنتاجية لحقل السيبة للغاز في البصرة من 60 إلى 100 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا.

وأضاف، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن"هذا الحقل يُعد من الحقول الغازية المهمة التي تحظى باهتمام الوزارة، يبلغ إنتاجه الحالي من (50-60) مليون قدم مكعب قياسية يوميا، ونخطط الى زيادته الى 100 مليون قدم مكعب قياسي باليوم وينتج الحقل أيضاً كمية 1200 طن من الغاز السائل،وإنتاج ألف برميل من المكثفات".

وقال عبدالغني إن "الحقل يعتمد التوليد الذاتي في إنتاج الطاقة الكهربائية لتشغيل منشآته وجميع مرافق الحقل" .

وأشار عبد الغني إلى"اعتماد منشآت الحقل على التكنلوجيا المتقدمة، واللجوء الى الحفر الأفقي لزيادة كميات الغاز المستثمرة من الحقل الحدودي".