أسعار النفط تتصدر الترند مع تصاعد حرب إسرائيل على غزة

تصدرت أسعار النفط ترند بمحرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد ارتفاعها بنسبة 1%، خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023م.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية فقد ارتفع سعر النفط ليواصل حصد المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي ويتجه نحو تحقيق زيادات للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك إثر زيادة المخاوف من تصاعد الحرب الموجهة من الكيان الإسرائيلي المغتصب على قطاع غزة، والتي تؤثر على الشرق الأوسط، وقد تسبب في تعطل الإمدادات من إحدى أكبر الدول المنتجة في العالم.

يشار إلى أن أسعار النفط كانت قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس الموافق 19 أكتوبر2023م، على ارتفاع أكثر من 1%،وذلك بعدما أظهرت بيانات أميركية تراجعًا أكبر من المتوقع في مخزونات النفط.

ونستعرض أسعار النفط اليوم الجمعة 19 أكتوبر

كانت أسعار النفط وصلت بحلول الساعة 06:34 صباحًا بتوقيت جرينتش (09:34 صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة)، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم ديسمبر 2023، بنسبة 0.76%، لتصل إلى 93.08 دولارًا للبرميل.

وتزداد مخاوف ارتفاع أسعار النفط بعد انفجار مستشفى المعمداني في غزة هذا الأسبوع بجانب زيادة المخاوف من انتشار الصراع في الشرق الأوسط بعد التلميح بالغزو البري المتوقع للقوات الإسرائيلية داخل غزة، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، للقوات المتجمعة على حدود غزة، أمس الخميس، إنهم سيرون قريبًا الجيب الفلسطيني "من الداخل" في إشارة إلى أن الغزو البري المتوقع قد يكون قريباً.