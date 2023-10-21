السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شعار فلسطين يزين غرفه ملابس الزمالك قبل لقاء سموحة

غرفة ملابس الزمالك
غرفة ملابس الزمالك

زين القميص الخاص بالمنتخب الفلسطيني غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل انطلاق مباراة الفارس الأبيض أمام سموحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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وظهر قميص الزمالك بجانب القميص الفلسطيني في إشارة لدعم القضية الفلسطينية، بعد الحرب الذي شنها الاحتلال على قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب تهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب الجديد بقيادة الكابتن حسين لبيب ، بعد فوزه بثقة الجمعية العمومية للنادي في مشهد حضاري ، شهد له الجميع في الداخل والخارج.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص الأمنيات بالتوفيق للمجلس المنتخب لنادي الزمالك وتجاوز المهام القادمة وأداء واجبه على أكمل وجه ، انطلاقا من دعم ومساندة الجمعية العمومية للنادي ، والتي تعد بحق السند الحقيقي والمباشر لمجالس الإدارات في كل الهيئات الرياضية.
وقدم مجلس الأولمبية عن خالص شكره وتقديره لمؤسسات الدولة المختلفة ، لحرصها على نجاح العرس الديمقراطي لنادي الزمالك ، وصولا إلى وجود مجلس إدارة منتخب لواحدة من القلاع الرياضية الهامة والمؤثرة في الرياضة المصرية ، والتي يمثل نجاحها واستقرارها هدفا أساسيا للجنة الأولمبية المصرية .

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