سيدة أعمال تطلب الخلع من زوجها بسبب "الشخير"

واقعة مثيرة للجدل، تقدمت سيدة أعمال بطلب الخلع من زوجها بعد 3 سنوات من الزواج، بسبب شخيره أثناء نومه. وأكدت الزوجة، التي تدعى "م. ع"، أن الزواج كان تقليدياً، بعد ترشيح بعض الأهل له، وبعد اللقاء حدث القبول من العروس لما ظهر عليه في البداية من مواصفات تؤهله أن يكون عريساً مناسباً.

وأوضحت: أن زوجها كان يعاني من الشخير منذ فترة قبل الزواج، إلا أنها لم تهتم للأمر في البداية، ظناً منها أنه سيتحسن مع الوقت.

وتابعت: "مع مرور الوقت، زادت شدة الشخير، وأصبح يؤثر على راحتي أثناء النوم، كما أنه أصبح مصدراً للإحراج بالنسبة لي أمام أهلي وأصدقائي"وأضافت الزوجة أنها حاولت التفاهم مع زوجها بشأن الأمر، إلا أنه لم يكن متعاونًا، بل كان يتهمها بأنها تعانده وتحاول إزعاجه وأكدت الزوجة أنها قدمت طلب الخلع إلى محكمة الأسرة، وأنها تنتظر صدور الحكم النهائي.

الرأي القانوني

قال المحامي "محمد فكري"، إن الخلع حق شرعي للمرأة في حالة عدم رضاها عن الزواج، سواء كان السبب في ذلك عيبًا في الزوج أو عدم التوافق بينهما.

وأضاف: أن الشخير يعتبر عيبًا يخل بحق الزوجة في الحياة الزوجية السعيدة، خاصة إذا كان يؤثر على راحتها أثناء النوم.

وأوضح أن المحكمة تنظر في طلبات الخلع، بناءً على أسباب مقدمة من الزوجة، ومدى تأثير هذه الأسباب على حياتها الزوجية.

ردود أفعال موقع التواصل الاجتماعي..

أثارت واقعة الخلع بسبب الشخير ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب البعض عن تعاطفهم مع الزوجة، بينما اعتبر البعض الآخر أن الأمر تافه ولا يستحق الخلع.

وقال أحد المعلقين: "من حق الزوجة أن تطلب الخلع إذا لم تكن سعيدة في حياتها الزوجية، مهما كان السبب". وأضاف آخر: "الشخير أمر مزعج بالفعل، ويمكن أن يؤثر على العلاقة الزوجية". وعلق ثالث: "الأمر تافه ولا يستحق الخلع، يمكن للزوجة أن تتحمل الأمر أو تحاول إيجاد حل له".