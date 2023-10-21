كان بيركب الدش.. كشف ملابسات سقوط شاب من الطابق السادس بإمبابة

تواصل نيابة شمال الجيزة، مباشرة التحقيقات في واقعة مصرع عامل إثر سقوطه من الطابق السادس في إمبابة، وعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وكشف ملابساته.

وقد تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، حيث أدلت أسرة المتوفى خلال التحقيق معهم:" كان بيصلح الدش"، وكانت النيابة ق أستمعت لأقوال أسرة الشاب، وتبين أنه اختل توازنه إثر سقوطه من الطابق السادس، مؤكدين عدم وجود شبهة جنائية بالواقعة، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيًا، وكشفت التحقيقات، أن الشاب سقط من علو من الطابق السادس، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

بلاغ الشرطة

كانت البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط شاب من الطابق السادس في إمبابة، وعلى الفور إنتقل رجال الأمن لمحل البلاغ وتبين بإجراء التحريات أن الشاب سقط من شرفة بالطابق السادس وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وفي واقعة مماثلة، تلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة فتاة تدعي "هناء" بها آثار كسور وسط بركة من الدماء.

وبالتقابل مع أسرة المجني عليها ادعوا سقوطها من الطابق السادس من الشقة محل سكنهم، وبعمل التحريات تبين عدم صحة ادعاء أسرتها وأن المتوفاة احتجزها شقيقيها داخل غرفة بالشقة محل سكنهم وعقب محاولاتها المتكررة للخروج ورفض أشقائها قامت بالقفز من شرفة الشقة ولقت مصرعها إثر سقوطها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط شقيقي المتوفاة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.