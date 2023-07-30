سقوط فتاة من الطابق الثاني بالشرقية

توفيت فتاة إثر سقوطها من الطابق الثاني بمنزل أسرتها بقرية بمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبوحماد المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرَّحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوحماد المركزي بوصول "س ص و"، 16 سنة، مقيمة بقرية كفر حافظ بمركز أبوحماد، جثة هامدة إدعاء سقوط من علو.

تبيَّن من التحريات الأولية حدوث إصابة الفتاة التي أودت بحياتها إثر سقوطها من الطابق الثاني بمنزل أسرتها، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

بينما لقى شاب مصرعه، في حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بمدنية نقادة، جنوب محافظة قنا.

تلقَّى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب في حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بمدنية نقادة جنوب محافظة، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلي مشرحة المستشفي، وتبيَّن أن الجثة لمحمود رفعت، 33 عامًا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طوخ بنقادة.

فيما وضعت وضعت وزارة الصحة إرشادات لتفادي الغرق عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، ما يلي:

- توخي الحرص في التعامل مع رقبة الغريق لاحتمال إصابة عموده الفقري.

- عدم الضغط على بطن الغريق لاستخراج الماء.

- إخراج كل ما يمكن أن يسد فم الغريق من أعشاب بحرية أو ما شابه.

- فحص التنفس، إذا كان الغريق يتنفس بشكل طبيعي ونبضه منتظم ومحسوس جيدًا، فضعه في وضع الإفاقة وانزع ملابسه المبللة وقم بتدفئته جيدًا.

- إذا كان الغريق لا يتنفس، فابدأ فورًا بعمل الإنعاش القلبي الرئوي.

- قد تتدفق كميات من المياه من فم المصاب أثناء عملية الإنعاش، فكلما أمكن قم بإمالة رأس الغريق جانبًا ونظف الفم من أي عوالق.