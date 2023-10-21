العراق: غزة امتحان جديد للنظام العالمي بعد فشله في تطبيق القيم الإنسانية (شاهد)

وصف محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني مؤخرا بـ "جريمة حرب".

وتابع "السوداني" خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت،أن الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض لقصف واستهداف للمدنيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقدم رئيس حكومة العراق، شكره لمصر بالعرفان والتقدير لدعوتها لهذا الاجتماع في وقتا عصيب شديد الوطن يتعرض فيه الشعب الفلسطيني الصابر المحتسب الى عملية ابادة جماعية لاستهداف المدنيين بالمجمعات السكنية والكنائس والمستفيات كان أبرزها محزرة مستشفي المعمدانيى التى أظهر فيها العدوان الصهيوني وجه الحقيقي ونوياه التى تجاوزت كل الخطوط الحمراء .

وشدد على أن ما يحدث في غزة جريمة حرب مكتملة الأركان بدأت بقتل العزل وفرض حصار خانق على ما تبقي من الأحياء منهم، مستطردا أنه :" لمن الصعب حقا أن نصور بالكلمات ما يحدث يوميا من أعمال فظيعة لا تنقطع ومذابح لا تتوقف ودفن للأبرياء تحت أنقاض منازلهم".

وواصل أن غزة اليوم تشكل امتحانا جديدا للنظام العالمي الذي فشل مرات عدة في تطبيق ما ينادي بيه من قيم الإنسانية والعدل والحرية وكانت ومازلت فلسطين شاهدا حيا على هذا الفشل، معقبا:"حان الوقت لوضع حدا لهذا الاحتلال ووقف معاناه هذا الشعب المكافح الصامت الذي يصفه بعض الأصدقاء في كلماتهم بإنه أعمال إرهابية بينما الجرائم المدمرة الممنهجة للاحتلال الصهيوني".

وشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وفتح المعابر الحدودية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية مواد الإغاثة، وقال : إذا أردانا ألا تتكرر المجازر بفلسطين .. يجب ان نبذل الجهود من أجل رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة من أجل ذلك، وندعو لانشاء صندوق لدعم وإعمار القطاع ونحن في العراق لن نتأخر عن تقديم أي مساعدات ممكنة.

يذكرأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم السبت، العديد من رؤساء وزعماء الدول العربية المشاركين في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، لوضع حلول لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفلسطيني، أولى الحاضرين إلى مقر قمة القاهرة للسلام.

قيادات وزعماء الدول العربية

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلتقاط صورة تذكارية مع عدد من قيادات وزعماء الدول العربية، قبل انطلاق قمة القاهرة للسلام، للحد من التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وبدأت القمة اليوم بمشاركة 31 دولة عربية من أجل وضع حلول فعالة للحد من التصعيد العسكري الغاشم تجاه الشعب الفلسطين في قاطع غزة.

قمة القاهرة للسلام 2023

وتستهدف القمة مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتم تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.