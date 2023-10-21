وزير خارجية المغرب خلال قمة القاهرة: "ندعو لخفض التصعيد في غزة"

وجه وزير خارجية المغرب، "ناصر بوريطة"، الشُكر إلى مصر على الجهود الخيرة لصالح السلام والاستقرار في المنطقة، حسبما أفادت وسائل إعلام مغربية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

وقال خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام المُنعقدة بالعاصمة الإدارية: المملكة المغربية تتمنى أن تبعث هذه القمة 5 رسائل رئيسية إلى المجتمع الدولي.

أولاً: الدعوة إلى خفض التصعيد وحقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية وتجنيب المنطقة ويلات صراع قد يفضي إلى ما تبقى من فرص وأمل الاستقرار والسلام.

ثانيًا: الحاجة المُلحة لحماية المدنيين وعدم استهدافهم وفق مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الاسلامي والقيم الإنسانية المشتركة.

ثالثًا: ضرورة السماح بالمساعدات الإنسانية بسرعة وإنسيابية وبكمية كافية لقطاع غزة بالوضع الإنساني أصبح لا يُطاق.

رابعًا: رفض كل الحلول والأفكار الهادفة إلى ترحيل الفلسطينيين من أرضهم وتهديد الأمن القومي للدول المُجاورة.

خامسًا: الحاجة إلى إطلاق عملية سلام حقيقية تفضي إلى حل الدولتين دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل.

وتابع أن المملكة المغربية مُتشبثة بخيار السلام واستقرار المنطقة والازدهار لجميع الشعوب، وتُؤكد استعدادها للتنسيق مع جميع الشركاء للانخراط في تعبئة دولية لوقف الاعتداء.

قمة القاهرة| ألمانيا تدعو لإنهاء مُعاناة الأطفال وجميع المدنيين في غزة

قالت وزيرة خارجية ألمانيا "أنالينا بيربوك"، نحن نتحدث بلغة القانون الدولي، ونسعى إلى السلام وأدعو الجميع إلى الوقوف ضد الإرهاب وأن يتم التمييز بين الإرهاب والسكان المدنيين الأبرياء، حسبما أفادت وسائل إعلام ألمانية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.