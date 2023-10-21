رغم وصول المساعدات.. فلسطينية تستغيث من قلة المياه في غزة: نحتاجها أكثر من الأكل (شاهد)

ناشدت الفنانة ثراء جبيل جموع الأشخاص والسيارات المتواجدة أمام معبر رفح لتوصيل المعونات والمدد للفلسطينيين المحاصرين في غزة، بضرورة توصيل أكبر قدر ممكن من المياه لأنهم يحتاجونها أكثر من الطعام، نقلًا عن إحدى صديقاتها المتواجدين في غزة.

ثراء جبيل تناشد المسؤولين عن توصيل المساعدات إلى غزة: صاحبتي جوا بتقول مفيش مياه عايزين يشربوا ضروري

وكتبت ثراء جبيل عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "لو في حد عندي يعرف ناس عند المعبر أو أي جمعيات من اللي مستنيين هناك يقولهم إن الناس جوا محتاجين مياه أكتر من الأكل".

ثراء جبيل

وأضافت ثراء جبيل: "حتى يملوا العربيات قوارير مياه ضروري، صاحبتي جوا بتقول مفيش مياه عايزين يشربوا ضروري ضروري".

بشرى تؤيد استغاثة ثراء جبيل: المياه النضيفة أهم فعلًا .. ربنا يلطف بيهم

سرعان ما انهالت التعليقات على منشور ثراء مؤيدين اقتراحها، حيث علقت الفنانة بشرى قائلة: "المياه النضيفة أهم فعلًا .. ربنا يلطف بيهم"، في حين علق متابع آخر: "للأسف العشرين عربية دخلوا خلاص".

ثراء جبيل عبر انستجرام

رواد السوشيال ميديا يؤكدون وصول عدد كبير من قوارير المياه بالفعل إلى غزة: ادعوا بس كله يدخل

في الوقت نفسه أكد عدد من المتابعين على وصول عدد كبير من قوارير المياه بالفعل إلى غزة ولكنها ستستغرق بعض الوقت لحين تصل إلى جميع المتواجدين بالداخل، حيث علق أحدهم: "الحمد لله راح لهم جالونات مياه كتير ادعو بس كله يدخل"، كما علق متابع آخر: "يا ثراء فى عربيات كتير محملة كراتين مية والشاحنات نفسها ماليين الخزانات بتاعتها وهيفضوها هناك وتابعى على التيك توك اللايفات من بعض سواقين الشاحنات"، بالإضافة إلى أحد المتابعين الذي أكد على وصول المياه بالفعل قائلًا: "هما دخلو عربيات مياه".

ثراء جبيل عبر إنستجرام

وصول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة:

وعادت الشاحنات المصرية إلى معبر رفح بعدما وصلت المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتي يصل حجمها إلى آلاف الأطنان، بمشاركة العديد من المؤسسات التطوعية أبرزهم مؤسسة حياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي الدولي، وغيرها من الأجهزة والمؤسسات، إلى جانب قطاع كبير من المساعدات الدولية التي وصلت إلى مطار العريش الذي خصصته مصر لاستقبال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من خارج البلاد.

وتمت عملية دخول الشاحنات إلى قطاع غزة تحت إشراف ومراقبة إسرائيلية -أمريكية – مصرية، ووصل عدد الشاحنات الآتية من مصر 20 شاحنة، تحمل موادًا غذائية وطبية، لكنها خالية من الوقود.

وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وحسبما أفادت شبكة ABC News نقلًا عن مصدر أمني، تم التوصل إلى اتفاق لفتح المعبر أمام الأجانب للسفر إلى مصر، وكذلك لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، دون تحديد ساعات عمل المعبر، وجاء ذلك بعد رفض السلطات المصرية تخصيص معبر رفح لعبور الأجانب فقط، وشددت على ضرورة تسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.