اللواء محمود خليفة: الجامعة العربية ترفض العدوان الغاشم الإسرائيلي وفكرة تهجير الفلسطينيين لسيناء

مستشار الأمين العام للجامعة العربية: صفعة المقاومة للكيان الاسرائيلي أثبتت وهم الجيش الذي لا يقهر

أكد اللواء محمود خليفة مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه يجب أن ننحى الخلافات جانبا خلال الفترة القادمة وأن يقف الجميع صفا واحدا ضد الغطرسة الإسرائيلية وطموحاتها في تهجير الفلسطينيين الي سيناء.

وأضاف مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية فى مداخلة هاتفية لبرنامج باب العاصمة الذي يقدمه الإعلامي أحمد مصطفى "قناة تن" أن هذه العملية أثبتت أن هناك وهما زرعه الاعلام المعادي والغربي أن إسرائيل دولة قوية في كافة المجالات العسكرية والمخابراتية وان رجال المقاومة الفلسطينيين استطاعوا بأسلحة خفيفة وصواريخ بدائية الصنع وكلفتهم خسائر كبيرة و وجهوا صفعة قوية لغطرسة الإسرائيلية.

الإعلامي أحمد مصطفى

وقال اللواء محمود خليفة إن مجلس الجامعة العربية علي المستوي الوزاري أدان العدوان الغاشم الإسرائيلي ضد العزل رافضا مبدأ التهجير القسري من الأرض التاريخية للشعب الفلسطيني الحبيب الذي يهدف إليه الكيان الاسرائيلي.

وتابع أن انحياز الغرب بقيادة امريكا وبريطانيا ودعمهم الكامل لإسرائيل واؤسال امريكا خاملة طائرات و2000 جندي وزيارتة بايدن لإسرئيل واجتماعه مع مجلس الأمن الإسرائيلي مرفوض تماما من مجلس الجامعة العربية.

وأشار الي أن مصر والعالم العربي يتعرضون للعديد من المؤامرات من قبل الغرب وأن فكرة تهجير الفلسطينيين الي سيناء حاضرة دائما فى ظل رفض تام من الفلسطينين والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومجلس جامعة الدول العربية