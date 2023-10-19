اتحاد شباب المصريين بالخارج يكلف أعضاءه بفضح وكشف الجرائم الإسرائيلية

أدان اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، اعمال القتل والترويع التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي للآمنين في فلسطين الشقيقة.

وأكد الاتحاد في بيان صحفي اليوم ، أن ما تقوم به قوات الاحتلال من تدمير للبنية التحتيه وقصفهم مستشفى المعمداني وقتل المرضى ومحاولاتهم البائسة لتهجير أهل غزة لكى يمحو قضية أهل فلسطين الخالدة، كشف للعالم كله مدي الوحشية والبربرية الاسرائيلية ،ومدي اصراراهم علي منه الفلسطينين من حقهم فى أرضهم والعيش فيها آمنين.

وشدد أعضاء الاتحاد علي انهم يقفون صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل القرارات التى سيتخذها للمحافظه على الامن القومى المصرى والاراضى المصريه وتقديم يد العون لاهلنا فى فلسطين ومساعدتهم على تحقيق حلمهم المشروع فى دولة فلسطينيه .

وكلف الاتحاد أعضاءه المتواجدين فى كافة الدول العربيه والغربيه بالعمل على توضيح الصورة الحقيقة لما يحدث على الارض فى فلسطين من مجازر وحشيه وانتهاكات ضد .

الانسانيه يفعلها الكيان الاسرائيلى وأنها تعد جرائم حرب

كما تم توجيهم أيضا بتوضيح الموقف المصرى وما تقوم به من جهود حثيثة ومخلصه لمساعدة أشقائنا الفلسطينيين وحشد المجتمع الدولى لذلك وندعو كافة المصريين للتلاحم والوقوف صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى لكى نعبر مع بعضنا البعض تلك الازمة الخطيره التى تهدد امننا القومى والعربى ودائما وابدا :"تحيا مصر ..تحيا مصر

.تحيا مصر"