استمرار المظاهرات الشعبية ضد المجازر الإسرائيلية ببني سويف

واصلت الجماهير الحشد والتظاهر في محافظة بنى سويف ضد القمع الإسرائيلى وتصفية القضية الفلسطينية احتشد الأهالى والأطفال والنساء وجميع المواطنين فى ميدان الشهيد العقيد محمد هارون ميدان الزراعيين سابقًا رافعين الأعلام المصرية والفلسطينية مرددين الهتافات: “ بالروح بالدم نفديك يا أقصى ....خيبر خيبر يا..يا يهود جيش محمد سوف يعود”.

شارك نواب البرلمان والجمعيات الأهلية والهيئات والأحزاب والنقابات في التظاهرات مع أهالى محافظة بنى سويف، واستنكروا استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس وسياسة العقاب الجماعى لأهالينا فى فلسطين.

توافد الآلاف من جماهير محافظة بنى سويف إلى ميدان الشهيد العقيد محمد هارون ميدان الزراعيين سابقًا، عقب صلاة الجمعة للتظاهر ضد الأفعال والممارسات الإسرائيلية، لأبناء وأهالينا فى فلسطين، ردد المتظاهرون شعارات يافلسطين يافلسطين… بالروح بالدم نفديك يا أقصى.

فيما خرجت القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية وجميع فئات الشعب إلى الميادين منددين بسياسات العقاب الجماعى وقتل الأطفال الأبرياء لأهالينا فى غزة.

كما أدى أهالى محافظة بنى سويف صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة فى عدد من المساجد عقب صلاة الجمعة.

وأدى المئات من أهالى بنى سويف، صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز، فى حضور القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تزين ميدان الزراعيين "الشهيد محمد هارون" وسط مدينة بنى سويف تزين بلافتات دعم الشعب الفلسطينى مبكرًا، استعدادًا لاستقبال أهالى محافظة بنى سويف، لتنظيم وقفة تضامنية للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطينى والتنديد بقتل المدنيين، والمطالبة بإدخال المساعدات.

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