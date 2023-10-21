تأجيل مُحاكمة 73 مُتهماً في "خلية التجمع"

أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، قراراً بتأجيل سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 73 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ " خلية التجمع " لجلسة 30 اكتوبر المقبل للقرار السابق وهو إستكمال مرافعة الدفاع.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

وذلك في القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.