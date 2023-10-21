السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تأجيل مُحاكمة 73 مُتهماً في "خلية التجمع"

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، قراراً بتأجيل سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 73 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ " خلية التجمع " لجلسة 30 اكتوبر المقبل للقرار السابق وهو إستكمال مرافعة الدفاع. 

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تأجيل إعادة محاكمة مُتهمي "اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان"


 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان. 

وذلك في القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

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