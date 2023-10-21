موعد بدء الدعاية للانتخابات الرئاسية 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، المواعيد الرسمية لبدء الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والتي من المقرر أن تبدأ قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع.

فيما حددت الهيئة يوم 15 نوفمبر ولمدة 15 يوما قبل الاقتراع كآخر موعد للتنازل عن الترشح.

موعد بدء الدعاية الانتخابية

ومن المقرر أن تبدأ حملة الدعاية الانتخابية من يوم 9 نوفمبر وتستمر حتى يوم 29 نوفمبر على أن يكون أخر موعد لتوقف الحملة الانتخابية، وتبدء فترة الصمت الدعائى الأول للمصريين بالخارج فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلى لكل دولة.

فيما تنتهي الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي الثاني للمصريين في الداخل في اليومين السابقين على يوم الاقتراع والذي يوافق يوم الجمعة 8 ديسمبر اعتبارًا من الساعة الثانية عشر صباحًا.

مواعيد الانتخابات الرئاسية 2024

وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة ايام 1 و2 و3 ديسمبر.

فيما يكون التصويت للمصريين فى الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر، على أن يخصص يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية، واستئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يوم 19 ديسمبر.

مواعيد الدعاية الانتخابية في حالة الإعادة

أما في حالة انتخابات الإعادة، تبدأ الحملة الانتخابية من يوم الثلاثاء 19 ديسمبر، وتتوقف الحملة الانتخابية في الاعادة بالنسبة لانتخابات المصرين بالخارج الساعة الثانية عشر ظهرا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الخميس 4 يناير، و تتوقف الحملة الانتخابية في الاعادة بالنسبة لانتخابات المصرين بالداخل الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الأحد 7 يناير.

فيما يكون التصويت في جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتلعقة بالاقتراع يوم 11 يناير.

وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.