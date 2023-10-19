حث المصريين بالخارج والشباب على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، ضرورة العمل على حث المصريين بالخارج والشباب من الجيل الثاني والثالث لصناعة مستقبل وطنهم، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأوضحت السفيرة سها جندي أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا بين الهيئة الوطنية للانتخابات، وبين وزارة الهجرة لتوفير كافة التسهيلات للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات السابقة، وسيستمر هذا التعاون والتنسيق خلال الانتخابات الرئاسية، مؤكدة الدور الوطني الذي يقوم به المصريون بالخارج تجاه وطنهم ومشاركتهم في كافة الاستحقاقات الدستورية وفي الحياة السياسية بوطنهم الأم.

وزارة الهجرة ومجلس النواب

جاء ذلك في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، للتنسيق بين وزارة الهجرة والبرلمان بشأن الملفات المشتركة بما في ذلك الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج.

واستهلت السفيرة سها جندي اللقاء، مثمنة التعاون بين وزارة الهجرة ومجلس النواب بشأن العمل والتنسيق لتنفيذ وتلبية رغبات المصريين بالخارج، وكان آخرها الموافقة على قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج، وإعادة فتح مبادرة استيراد السيارات من الخارج، مشيدة بما لمسته من إيجابية لدى السادة أعضاء البرلمان تجاه القانون عند مناقشته خلال الجلسة العامة، وإبداء عدد منهم لبعض المقترحات التي من شأنها تحقيق المزيد من التيسيرات لأبنائنا بالخارج.

وتطرق اللقاء إلى أهمية دور اتحادات المصريين في الخارج وآلية عملها، وأيضا أهمية توحيدها لصالح أبناء مصر وخصوصا في الشق الخدمي، كذلك تذليل اية تحديات يواجهها المصريين المقيمين في الخارج، وذلك في إطار التنسيق الجاري بين وزارة الهجرة ولجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب.