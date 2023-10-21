في ذكري ميلاده .. القصة الحقيقية لـ دور حسن عابدين في حرب فلسطين

يحل اليوم السبت الموافق 21أكتوبر ذكري ميلاد النجم الكوميدي الراحل حسن عابدين، الذي تميز بأدوار تراجيدية هادفة في الدراما والمسرح ، وتستعرض بوابة الوفد أبرز المعلومات عن حسن عابدين.

النشأه

اتولد حسن عابدين في بني سويف 21أكتوبرعام 1931،لعشقه للفن لم يستكمل تعليمه ، ولكن وهو في الثامنة عشر من عمره تطوعا في الجيش أثناء حرب فلسطين عام 1948، مع صديق الطفولة والشباب إبراهيم الشامي،وعرف عابدين بروح الثورة والغيرة على البلاد واستطاع في حرب فلسطين قتل إسرائيليين، وتم القبض عليه ليحكم عليه بالإعدام ولولا اقتحام صديق له المحكمة وهو يرتدي حزامًا ناسفًا وهدد بتفجير نفسه إذا لم يتم الأفراج عن حسن وزملاء ، وبالفعل تم الإفراج عنهم.

أعمال حسن عابدين السينمائية

جسد النجم الراحل حسن عابدين أول أدواره في فيلم “بريء في المشنقة “ عام 1971 تبعه عشرات الأفلام منها سنة أولى حب، على من نطلق الرصاص، ريا وسكينة، العذاب فوق شفاه تبتسم، فيفا زلاطة، عنبر الموت، إلا أن دور حسن عابدين في فيلم ”درب الهوى ” كان له تأثير سيئ عليه حتى إنه ندم على المشاركة فيه خاصة في المشاهد التي يرقص فيها ويقول “أنا عاوز واحدة تهزأني”.

رفضته الرقابة وتم حذف الكثير من مشاهده وانتهت بمشادة كبيرة بينه وبين مخرج الفيلم حسام الدين مصطفى، وأصبح مشهد الرقص يحزنه.

أعمال حسن عابدين المسرحية

من أشهر أدواره المسرحية في مسرحية عش المجانين، ثمن الحرية، نرجس، ملك يبحث عن وظيفة، على الرصيف، الرعب اللذيذ وغيرها.

أعمال حسن عابدين الدرامية

قام ببطولة الكثير من المسلسلات التلفزيونية الناجحة منها: أنا وأنت وبابا في المشمش، دور عصفور افندى في مسلسل أهلا بالسكان، هي وهو، فرصة العمر، العمر لحظة، برج الأكابر ن فيه حاجة غلط، أبنائي الأعزاء شكرا.

تفاصل إعتزاله عالم الفن

في ليلة وضحاها إعنزال النجم الراحل حسن عابدين الفن، عندما ذهب حسن عابدين في أحد الأعوام لأداء مناسك العمرة فوجئ برد فعل غير متوقع من أحد المعتمرين الذي قال له: "ابعد من هنا أنت ممثل " ورماه بالكفر أثناء محاولته الاقتراب من قبر الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بسبب بعض مشاهد فيلم "درب الهوى".

وكان لهذه الجملة حادث مؤلم على نفس الفنان حسن عابدين، فانصرف وهو يبكي وأصابه الاكتئاب، واتخذ وقتها قرارا بالاعتزال.. إلا أن صديقه الفنان إبراهيم الشامي اقترح عليه أن يزور الشيخ الشعراوي لأخذ رأيه، فنصحه الشعراوى بعدم اعتزال الفن بشرط تقديم فن هادف، فقدم حسن عابدين حلقات تليفزيونية دينية باسم "نور الهدى" كانت بداية عودته إلى التمثيل ولكن في الدراما حيث ابتعد عن السينما نهائيا.