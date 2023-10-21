تجديد حبس ميكانيكي قتل مسنًا وسرق سيارته بعين شمس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة عين شمس، حبس ميكانيكي متهم بإنهاء حياة مسن في القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأدلى المتهم أمام جهات التحقيق باعترافات تفصيلية، إذ أقر باستدراج المجني عليه لمكان نائي، وأنهى حياته بدافع سرقة سيارته.

وجاء في تحقيقات النيابة، أن المتهم اعترف باصطحابه للمتغيب لإحدى الورش في عين شمس حيث قام بمغافلته والتعدى عليه وخنقه وإلقائه بالطريق بدائرة قسم شرطة الخانكة فى القليوبية والتخلص من هاتفه المحمول.

وعاد المتهم بالسيارة للمرج للتصرف فيها بالبيع.. وتم العثور على جثمان المجنى عليه وكذا ضبط السيارة والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.



فقد واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها فى مجال ضبط جرائم الإتجار بالنقد الاجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .. حيث أسفرت جهودها عن تحقيق الآتى:

ضبط (موظف بشركة دعاية وإعلان ، ومحاسب) .. حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

ضبط (شخصين "أحدهما يحمل جنسية أجنبية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

بمواجهة المتهمين إعترفوا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.