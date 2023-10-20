قررت جهات التحقيق بالجيزة ، استدعاء أسرة فتاة عثر عليها مخنوقة داخل مسكنها بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، كما امرت بتقرير عن أسباب الوفاة، للوقوف على مسبباتها وملابستها ، وكشف غموض الحادث، كما أمرت بتفريغ الكاميرات لتحديد هوية المترددين عليها، وتوالت النيابة التحقيق .

قرار جديد في واقعة العثور على جثة فتاة مخنوقة في الطالبية

وكانت البداية بتلقى مدير امن الجيزة ، إخطارًا من رئيس مباحث قطاع الغرب، يفيد بعثورغرفة عمليات إدارة شرطة النجدة على جثة فتاة داخل شقة في ظروف غامضة.

وعلي الفور وجه مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ بالتنسيق مع ضباط قطاع الأمن العام وفرقة الطالبية والعمرانية.

وتبين بالفحص بقيادة مفتش مباحث الفرقة أن جثة لفتاة تدعي "هناء.ح.ح" ترتدي ملابسها كاملة ولا توجد بها إصابات ماعدا حز بالرقبة نتيجة تعرضها للخنق.

وتم ايداع الجثمان في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتشريح ، وطالبت بإعداد تقرير بأسباب الوفاة ، مع استجواب ذويها لتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه.

ضبط عصابة نسائية تخصص نشل في الأزبكية

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من سيدتين وزوج إحداهما لقيامهم بأعمال النشل بمنطقة الأزبكية، تم التحفظ علي المتهمين وتوالت النيابة التحقيق.

وكانت البداية إخطارا ، بضبط قوة أمنية إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، لقيامها بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة ، ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة "، وبحوزتها 7 هواتف محمولة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها 6وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كما تم ضبط إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" ، وزوجها، وبحوزتهما “مشغولات ذهبية - مبلغ مالي - سيارة - 46 كارت فيزا منسوب صدورهم لعدد من البنوك”، وبمواجهتهما ، اعترفا بارتكابهما العديد من وقائع السرقة بأسلوب "النشل"، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.