إخماد حريق شقة سكنية في بولاق الدكرور دون إصابات

اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة العامة التحقيقات.



وتبين بالفحص أن الحريق اندلع بالشقة، دون وجود شبهة جنائية، وذكر مالك الشقة، أنه فوجئ باشتعال النيران، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا.

حبس المتهم بإزهاق روح آخر خلال مشاجرة بالأسلحة

وفي واقعة أخرى قررت نيابة الزيتون حبس المتهم بإزهاق روح آخر خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات بينهما في العمل بمنطقة الزيتون، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله جثمان (عامل بمقهى، مقيم بدائرة القسم) توفى متأثر بإصابته بجرح قطعى بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بمحل إقامته (مسكن مشترك لبعض عمال المقهى).

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وزميله بالعمل والسكن بسبب خلافات بينهما حول العمل تطورت لمشاجرة تعدى خلالها بالضرب على المجنى عليه بإستخدام سلاح أبيض "سكين" حال تواجدهما بمحل سكنهما نتج عن ذلك إصابته والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته السلاح المستخدم وإعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة أخرى أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بإدارة شركة إنتاج فنى دون ترخيص 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم قام بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى دون ترخيص بمنطقة الجيزة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بتهمة إنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى دون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وتوالت النيابة التحقيق.

وبالفحص وتقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة، وأمكن ضبط المدير المسؤول عن الشركة، وبتفتيش مقر الشركة في حضوره تم ضبط وحدة مونتاج كاملة التجهيز تحتوى على 3 هارديسك مُحملة عليها مجموعة من الأعمال الفنية والإعلانات التي تم إعدادها بالشركة، برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لشركات عالمية دون تصريح، وكذا ضبط إستوديو تصوير خاص بتصوير البرامج الحوارية يحتوى على كاميرا ديجيتال ومايك صوت و2 مايك صوت لاسلكى.