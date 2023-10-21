الأنبا مكاريوس يترأس "مؤتمر الشباب" في أمريكا

يترأس نيافة الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا وتوابعها، اليوم السبت، أولى فعاليات مؤتمر الشباب القبطي الأرثوذكسي بالمهجر، في إطار جولته الرعوية بأمريكا.



استهل أسقف الأقباط جولته الرعوية بأمريكا الأربعاء الماضي، حيث ترأس عدة فعاليات روحية الخميس الماضي استهلها بقداس إلهي في كنيسة القديسة مريم في لوس أنجلوس، عقبها الاجتماع العام وتخصص الحديث عن المسنين، بكنيسة الشهيد مارجرجس بلفلور.

كما زار دير القديسة كاترين والقديسة فيرينا، ثم بدأت مراسم مؤتمر الشباب المقرر استمراره حتى غدًا الأحد.



وجاءت هذه الفعاليات برعاية وصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشريكة في الخدمة الرسولية نيافة الأنبا سرابيون مطران لوش أنجلوس ونيافة الأنبا ابراهام وبتنظيم لجنة خدمة الشباب الناطق باللغة العربية هناك

كان قد احتفل الأقباط في ربوع الأرض خلال الفترة الماضية بمناسبات عدة يأتي في ختامها عيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على إقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقة بالعام الواحد.



وتروي الأحداث المذكوره بالكتب التاريخية المسيحية الشخصيات والأحداث التي تعيد تذكير أيجال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال، وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326 ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا في الموقع الذي خصصه الإمبراطور أدريانوس لاقامة معبدً يعرف بـ" معبد" فينوس" وأثبت موقف الملكة هيلانة على ايمانها حينها أمرت بالعثور عليه فوجدت 3 صلبان واحتارت في أمرهم، ولجأت فيما بعد إلى البطريرك مكاريوس، فأرشدها بوضع واحد تلو الآخر على أحد المرضى، وحين تسبب الصليب المنشود في شفاء احد المرضى تأكد أنه صليب السيد المسيح.