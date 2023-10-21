السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر اليورو خلال تعاملات اليوم السبت مقابل الجنيه المصري

اليورو
اليورو

سعر اليورو.. شهد سعر اليورو خلال تعاملات اليوم السبت في ماكينات الصرف الألي الـATM استقرارا ملحوظا، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 32.37 جنيه للشراء، و32.64 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 32.47 جنيه للشراء، و32.69 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 32.52 جنيه للشراء، و32.67 جنيه للبيع.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر اليورو خلال تعاملات اليوم السبت، وجاء سعر العملة الاوروبية على النحو الاتي:

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سعر اليورو اليوم السبت في مصر

اليورو

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

32.52 جنيه للشراء.

32.67 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

32.37 جنيه للشراء.

32.64 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

32.37 جنيه للشراء.

32.60 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

32.47 جنيه للشراء.

32.69 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

32.47 جنيه للشراء.

32.75 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

32.54 جنيه للشراء.

32.62 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

32.48 جنيه للشراء.

32.62 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك قناة السويس 

32.74 جنيه للشراء.

33.02 جنيه للبيع.

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