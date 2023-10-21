كشف ملابسات واقعة اصطدام قائد سيارة بأحد الأشخاص ووفاته بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة (أحد الأشخاص يحمل "جنسية إحدى الدول") بدائرة القسم وبه إصابات متفرقة بالجسم.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام قائد سيارة بالإصطدام بالمجنى عليه وفر هارباً وأمكن تحديد السيارة وقائدها مرتكب الواقعة (عامل- مقيم بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله السيارة المتسببة فىإرتكاب الواقعة.. وبمواجهته إعترفبإرتكاب الواقعة وأقر بأنه حال قيادته للسيارة ، ظهر أمامه المتوفي فجأة فلم يستطع تفاديه فإصطدمبه،ولاذابالفرارمنمحلالواقعة خشية ضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.