السبت 21 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي للرؤساء: أين قيم الحضارة الإنسانية التي شيدناها مما يحدث في غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تسأل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال بدء قمة القاهرة للسلام، قائلًا: “دعوني أتساءل.. أين قيم الحضارة الإنسانية التي شيدناها؟ مما يحدث في غزة".

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أمير قطر يصل مصر للمُشاركة في قمة القاهرة للسلام

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قمة القاهرة للسلام.. تحرك مصري مُكثف على جبهة ضرب مُخطط الاحتلال الإسرائيلي

 وشدد الرئيس على أن مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينين، ونعتبر ذلك تصفية نهائية للقضية الفلسطينية.

يذكرأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم السبت، العديد من رؤساء وزعماء الدول،  المشاركين في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، لوضع حلول لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفلسطيني، أولى الحاضرين إلى مقر قمة القاهرة للسلام.

قيادات وزعماء الدول العربية

التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع عدد من قيادات وزعماء الدول العربية، قبل انطلاق قمة القاهرة للسلام، للحد من التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وبدأت القمة اليوم بمشاركة 31 دولة عربية من أجل وضع حلول فعالة للحد من التصعيد العسكري الغاشم تجاه الشعب الفلسطين في قاطع غزة.

قمة القاهرة للسلام 2023

وتستهدف القمة مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتم تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطو.

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أمير قطر يصل مصر للمُشاركة في قمة القاهرة للسلام
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