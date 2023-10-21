حسين لبيب.. محطات في حياته بعد فوزه برئاسة نادي الزمالك

أسدل الستار على العملية الانتخابية بنادي الزمالك لدورة 2023 ـ 2027، بحسم حسين لبيب وقائمته كاملة انتخابات البيت الأبيض، بعد تصويت ساحق للقائمة المنتخبة من قبل الأعضاء ليكون رئيسًا لمجلس الإدارة لمدة 4 سنوات مقبلة، خلفا لمرتضى منصور.

حسين لبيب رئيسًا لنادي الزمالك

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، نجاح القائمة الموحدة، برئاسة حسين لبيب، وهشام نصر نائبًا للرئيس، وحسام المندوه أمينا للصندوق، وعضوية كل من أحمد سليمان وعمرو أدهم ومحمد طارق وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد، بينما جاء على مقعد الأعضاء تحت السن كل من نيرة الأحمر ورامي نصوحي وأحمد خالد سعيد.

مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد

من هو حسين لبيب؟

حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الحالي، في عام ١٩٥٥، فيما يبلغ من العمر 66 عاما، بينما يعد من أشهر لاعبين كرة اليد منذ التحاقه بصفوف الفريق الأبيض عام 1968، بالاضافة الى شغل عدة مناصب ادارية مختلفة بالاتحاد المصري لكرة اليد.

فترة رئاسية سابقة

وشهدت الفترة الماضية تولى حسين لبيب منصب رئاسة نادي الزمالك في لجنة مؤقتة لعام 2021، واستطاع حسم بعض الملفات الهامة خلال تلك الفترة بمختلف الفرق الرياضية وقتها.

انجازاته

حقق حسين لبيب 21 بطولة مع نادي الزمالك، 7 بطولات في الدوري المصري المحترفين لكرة اليد، و9 بطولات في كأس مصر، و5 بطولات أفريقية. شارك مع منتخب مصر في 7 بطولات في بطولة أفريقيا لكرة اليد للرجال، و6 بطولات في بطولة العالم لكرة اليد للرجال.

مناصب حسين لبيب

ـ عمل حسين لبيب كمحاسب بنكي وإداري في منتخب مصر لكرة اليد، وعضو في المجلس القومي للرياضة المصري.

ـ شغل منصب أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، وعضو لجنة التسويق بالاتحاد الإفريقي لكرة اليد، بالاضافة الى عمله مديرًا لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021 التى استضافتها مصر.

ـ شهد عام 2012 تولىه منصب رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك، وترشح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد.

انتخابات نادي الزمالك

تشكيل مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد

وأقيمت أمس الجمعة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للدورة 2023-2027، وبدأ تصويت الأعضاء من الساعة التاسعة صباحا حتى السابعة مساءً والتى أسفرت عن الناتئج التالية:

ـ حسين لبيب رئيسا لنادي الزمالك بعد أصوات (١٥٢٢٩)

ـ هشام نصر نائب الرئيس بعدد اصوات ( ٩٤٨٠)

ـ حسام المندوة أمين الصندوق بعدد أصوات ( ١٢٤٣١)

- عضوية فوق السن

ـ أحمد سليمان بعدد أصوات (١٥٤٣٣)

ـ حسين السيد بعدد أصوات (١٠٦٢٨)

ـ عمرو ادهم بعدد أصوات ( ١٠٧٧٢)

ـ هاني شكري بعدد أصوات (١٢٠١١)

ـ هاني بيرزي بعدد أصوات (١٢٨٧٢)

ـ محمد طارق بعدد أصوات (١٠٧٤١ )

- عضوية تحت السن

ـ نيرة الأحمر بعدد أصوات (١٤٢٠٢)

ـ أحمد خالد بعدد أصوات (١٣٦١٧)

ـ رامي نصوحي بعدد أصوات (١١٠٣٩)