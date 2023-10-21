الغيرة القاتلة.. حبس سيدة وآخر 4 أيام قاما بإنهاء حياة زوجة طليقهما اللبنانية

أمرت النيابة العامة بحبس سيدة وآخر لتسببهما في وفاة زوجة طليقها ورغبتها في العودة إلى زوجها لكنه رفض وقام بالزواج من سيدة لبنانية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة إنهاء حياة سيدة على يد طليقة زوجها وشخص آخر في منطقة الهرم.

وبحسب التحقيقات فإن المتهمين قاما بالإقدام على التخلص من الضحية بسبب وجود خلاف بين الزوجة السابقة والحالية لبنانية الجنسية.

وكشفت التحقيقات عن أن الزوجة السابقة وقع بينها وبين زوجها عدة خلافات تركت على إثرها المنزل، مما اضطر الزوج إلى الزواج من سيدة أخرى تدعى دينا جابر 32 سنة لبنانية الجنسية لترعى بناته الثلاثة أصغرهما طفلة 12 عاما.

وأوضحت التحقيقات أن الزوجة غضبت لعدم إلحاح زوجها في عودتها وزواجه من غيرها، فاتفقت مع صديقه على قتل ضرتها انتقاما منها، ووضعا الاثنين خطة شيطانية لتنفيذ جريمتهما.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين ارتديا النقاب لإخفاء معالم وجههما، وتوجها إلى شقة المجني عليها واتصلت السيدة بابنتها الصغيرة وطلبت منها فتح الباب، وبعد فتحها الباب فوجئت بشخصين يرتديان النقاب يدفعانها للداخل، وأمسكا بالضحية وكتما أنفاسها حتى فارقت الحياة وغادرا مسرح الجريمة.

وأقرت المتهمة في اعترافاتها أمام جهات التحقيق أنها انفصلت بالطلاق عن زوجها وكان لديها رغبة في العودة إليه، ولكنه رفض ما أشعل نار الغيرة في صدرها، فاستعانت بصديق طليقها، في ارتكاب جريمتها والتخلص من ضرتها.

وفي واقعة آخرى أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منه بأسلوب انتحال صفة شرطي وموظف بشركة الكهرباء، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأدلى المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منه بأسلوب انتحال صفة شرطي وموظف بشركة الكهرباء، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق.

وكشف أحد المتهمين: أنهم يذهبان المحلات على أن أحدهما رجل شرطي والآخر موظف بالكهرباء، ويقنعان صاحب المحل بصفتهما المزعومة، وأنه مطلوب منه تحصيل مبلغ مالي مقابل وجود مخالفات على المحل، وفي يوم الواقعة فعلا ذلك مع صاحب محل بقالة، ولكن ألقي القبض عليهما بتهمة النصب والاحتيال.

وكان قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا بقيام شخصين بالنصب والاحتيال على (مالك محل بقالة - كائن بدائرة القسم) وتحصيل مبالغ مالية منه نظير وجود مخالفات على المحل وعدم إعطائه إيصال يفيد ذلك، والإدعاء بأن أحدهما رجل شرطة والآخر موظف بشركة الكهرباء.