رئيس الإمارات وأمير قطر على رأس الحاضرين للمشاركة في قمة القاهرة للسلام

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، العديد من رؤساء وزعماء الدول العربية المشاركين في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، لوضع حلول لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، أولى الحاضرين للمشاركة في قمة القاهرة للسلام، بالإضافة إلى العديد من الرؤساء والقادة.

وتستهدف القمة مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتم تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

الحكومة الإيطالية

وأكدت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الوزراء ستشارك في قمة القاهرة للسلام رغم نشر تأكيدات سابقة تشير إلى أن من سيمثل إيطاليا في القمة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، لكن في النهاية أعلنت رئيسة الوزراء مشاركتها في جلستها العمل الأولى.

قمة القاهرة للسلام 2023

والمزيد من المشاركة واسعة لقمة القاهرة للسلام 2023 في العاصمة الإدارية الجديدة تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي المزمع انعقادها اليوم السبت في العاصمة الإدارية.