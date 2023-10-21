السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قمة القاهرة للسلام.. ملفات على طاولة زعماء العالم لوقف التصعيد بغزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قمة القاهرة للسلام.. تنطلق فعاليات قمة القاهرة للسلام اليوم السبت بالعاصمة الادارية الجديدة بمشاركة دولية واسعة تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث القضية الفلسطينية وعملية السلام، وذلك على خلفية التصعيد العسكري الذي يدشنه الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

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السيسي يصل العاصمة الادارية للمشاركة في قمة القاهرة للسلام

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السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الفرنسي بشأن مستجدات التصعيد العسكري في غزة

ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية الحثيثة التي تقوم بها من أجل الاشقاء في قطاع غزة بعدما شهدت أحداثًا دامية الأيام القليلة الماضية منذ السابع من أكتوبر وأدت لوقوع المئات من الشهداء والمصابين.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تسهم في وقف التصعيد الجاري، وللتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.

الدول المشاركة 

فلسطين

الاردن 

قطر 

تركيا

الامارات

البحرين 

السعودية 

اليونان 

العراق

بريطانيا

إيطاليا 

المغرب

إسبانيا 

قبرص 

البرازيل

سكرتير عام الامم المتحدة 

الصين 

أمريكا 

روسيا 

النرويج

الاتحاد الاوروبي 

موريتانيا 

جنوب إفريقيا 

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر انعقاد "قمة القاهرة للسلام"، بالعاصمة الادارية الجديدة.

وتعقد القمة بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، استجابة لدعوة الرئيس السيسي، لبحث التصعيد الذي يشهده قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين.

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