السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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جهود مصر لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة (شاهد)

معبر رفح
معبر رفح

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: “القاهرة تواصل جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة”.

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وذكر التقرير أنه بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، دخلت مصر على خط الأزمة فورا وكثفت اتصالاتها الدولية والإقليمية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين، كذلك لم تتوقف الجهود المصرية الإنسانية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. 

 قوات الاحتلال الإسرائيلي

وبعد أن حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة ومنعت الماء والغذاء والدواء والكهرباء عنه وأغلقت السلطات جميع المنافذ بين قطاع غزة وجنوب إسرائيل أصبح معبر رفح المنفذ الرئيسي والوحيد المتبقي لسكان القطاع على العالم الخارجي.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية إلى معبر رفح استعدادا لإدخالها إلى قطاع غزة. 

 الفصائل الفلسطينية

ومنذ اللحظات الأولى التي بدأ التصعيد فيها بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف مصر عن دورها المعتاد والتاريخي في الحفاظ على السلام والأمن القومي والدولي والتواصل بين الجانبين والشركاء الإقليميين والدوليين لوقف العمليات العسكرية وإيصال المساعدات إلى المدنيين. 
 

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