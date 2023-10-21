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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة إنبي والبنك الأهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

بوابة الوفد الإلكترونية

يستضيف ستاد بتروسبورت، مساء اليوم، مباراة البنك الأهلي إنبي التى تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري .

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موعد مباراة إنبي والبنك الأهلي في الدوري المصري 

وتقرر انطلاق صافرة مباراة البنك الأهلي إنبي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم" دوري نايل".

القنوات الناقلة لمباراة إنبي والبنك الأهلي 

وتذاع مباراة إنبي والبنك الأهلي على ملعب بتروسبورت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري .

ويتواجد فريق إنبي فى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة، فيما يقع البنك الأهلي في المركز الثامن عشر متذيلًا جدول الترتيب.

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