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السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي بشأن مستجدات التصعيد العسكري في غزة
الجمعة 20 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي بشأن مستجدات التصعيد العسكري في غزة

السيسي وماكرون
السيسي وماكرون

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث ناقش الرئيسان آخر مستجدات التصعيد العسكري الراهن في قطاع غزة، وجهود احتواء الموقف.

السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من ماكرون بشأن التصعيد في غزة

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السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي للتشاور بشأن تطورات الأوضاع في غزة

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السيسي: 4 آلاف من المدنيين سقطوا في غزة منهم 1500 طفل (فيديو)

 وأشاد الرئيس الفرنسي بجهود مصر في هذا الصدد، لاسيما دورها القيادي في تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع. 

 

وأكد الرئيسان الضرورة القصوى لضمان تدفق المساعدات بما يحد من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، كما توافقا بشأن خطورة الوضع الحالي، لاسيما في ظل التبعات غير المحسوبة لتوسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة.


 

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